Başkan Tekin'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Tekin'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Tekin'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Tekin, yayımladığı mesajında, "Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadırlar. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün dediği gibi, 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir'. Basın çalışanlarımızın prensipli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde yerine getirdikleri bu önemli görevleri için teşekkür eder, ilçemizde ve ilimizde görev yapan tüm basın çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, selam ve sevgilerimi sunarım" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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