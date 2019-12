Başkan Tekin'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında, "Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur" dedi.



Tekin, mesajının devamında, "Bir insanın engelli olması; onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve de başarılı olmasına bir engel teşkil etmemektedir. Elbette sıkıntı ve zorluklar olacaktır; ancak her şeye rağmen yaşama sevinci hiçbir şekilde kaybedilmemelidir.Unutulmamalıdır ki her birey aynı zamanda bir engelli adayıdır. Engellilerimizin, engelsiz yaşayabilmeleri için toplumun bilinçlenmesi, toplum hayatına katılmalarını sağlayacak çözümlerin üretilmesi ve huzurlu bir yaşam ve çalışma ortamının yaratılması temel hedeflerimiz olmalıdır. Sahip çıkıldığı takdirde çok faydalı bireyler karşımıza çıkacaktır. Herkesi engelli kardeşlerimize sahip çıkmaya ve hak ettikleri saygıyı göstermeye davet ediyorum. Her günümüzün 3 Aralık kadar duyarlı ve anlayışlı geçmesi dileği ile hepimizi hayata bağlayan sevgi ve yaşama sevincinin sonsuza kadar kalplerinizde bulunmasını diliyor, bütün engellilerimize yürekten sevgilerimi sunuyor, bu duygu ve düşüncelerle, 'Engelliler Gününü' kutluyorum" diye belirtti. - BİLECİK