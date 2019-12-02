Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Yaşam Başkan Tekin'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Tekin'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında, "Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir...

Başkan Tekin'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında, "Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur" dedi.


Tekin, mesajının devamında, "Bir insanın engelli olması; onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve de başarılı olmasına bir engel teşkil etmemektedir. Elbette sıkıntı ve zorluklar olacaktır; ancak her şeye rağmen yaşama sevinci hiçbir şekilde kaybedilmemelidir.Unutulmamalıdır ki her birey aynı zamanda bir engelli adayıdır. Engellilerimizin, engelsiz yaşayabilmeleri için toplumun bilinçlenmesi, toplum hayatına katılmalarını sağlayacak çözümlerin üretilmesi ve huzurlu bir yaşam ve çalışma ortamının yaratılması temel hedeflerimiz olmalıdır. Sahip çıkıldığı takdirde çok faydalı bireyler karşımıza çıkacaktır. Herkesi engelli kardeşlerimize sahip çıkmaya ve hak ettikleri saygıyı göstermeye davet ediyorum. Her günümüzün 3 Aralık kadar duyarlı ve anlayışlı geçmesi dileği ile hepimizi hayata bağlayan sevgi ve yaşama sevincinin sonsuza kadar kalplerinizde bulunmasını diliyor, bütün engellilerimize yürekten sevgilerimi sunuyor, bu duygu ve düşüncelerle, 'Engelliler Gününü' kutluyorum" diye belirtti. - BİLECİK

Dünya Engelliler Günü, Pazaryeri, Bilecik, Aralık, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan Başbakanı Miçotakis, NATO'dan Türkiye'yi kınamasını istedi
AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini 16 Aralık'ta ilan edecek İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ Genel Müdürü tasarruf çağrısı yaptı İstanbul Barajlarında alarm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:05:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]