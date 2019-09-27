Başkan Tekin'in Ankara teması

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bir takım temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti.



Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin burada Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ı ziyaret etti. Başkan Tekin ziyaret ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü hemşehrimiz Fahrettin Poyraz'ı makamında ziyaret ettik. İlçemiz hakkında istişarede bulunduk. Çok olumlu bir görüşmeydi. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Her şey güzel ilçem Pazaryeri için" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK