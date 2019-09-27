Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin'in Ankara teması
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Başkan Tekin'in Ankara teması

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bir takım temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti.

Başkan Tekin'in Ankara teması, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bir takım temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti.


Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin burada Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ı ziyaret etti. Başkan Tekin ziyaret ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü hemşehrimiz Fahrettin Poyraz'ı makamında ziyaret ettik. İlçemiz hakkında istişarede bulunduk. Çok olumlu bir görüşmeydi. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Her şey güzel ilçem Pazaryeri için" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Ankara, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:12 Kaynak: İHA
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