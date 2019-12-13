Başkan Tekin'in Bursa temasları - Son Dakika
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Başkan Tekin'in Bursa temasları

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir takım temaslarda bulundu.

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Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir takım temaslarda bulundu.


Başkan Tekin ilk olarak İnegöl Keresticiler Odası Başkanı Ziya Turan ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretleri sonrasında bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "İnegöl Keresticiler Odası Başkanı Ziya Turan ve yönetimi ile görüşmelerimiz oldu. Her şey güzel ilçem Pazaryeri için. Bu ziyaret sonrası İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ'ı makamında ziyaret ederek projelerimiz hakkında istişarede bulunduk. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
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