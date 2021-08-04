Başkan Tekin'in çağrısı ile Marmaris'e merhem oldular - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in yangın bölgesi için istemiş olduğu yardım talebine duyarsız kalmayan ilçe halkından toplanan malzeme Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştırıldı.

Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden ve söndürülen yangın bölgeleri için yardım talebini sosyal medyasından duyuran Başkan Tekin, yangınla mücadele eden orman işçileri başta olmak üzere yangın söndürme çalışmalarına katılan vatandaşlar için su, pil, fener, yanık kremi, sargı bezi, havlu ve çamaşır gibi ihtiyaç malzemeleri istemişti. Pazaryeri halkı Başkan Tekin'in çağrısına duyarsız kalmazken, vatandaşlardan gelen yardım malzemeleri Pazaryeri Belediyesi ekiplerince Marmaris'e ulaştırıldı.

"İlçe halkımla bir kez daha gurur duydum"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yangın bölgesine ulaştırılmak için ilçe olarak karınca kararınca destekte bulunan ilçe halkına yardımları için teşekkür etti. Tekin, "İlçe halkımla bir kez daha gurur duydum" ifadesinde bulundu. Başkan Tekin, yaptığı açıklamada "Ülkemizin maalesef birçok ilinde yaşanan yangınlar herkesi derinden üzdü. Birçok ormanımız küle dönerken, vatandaşlarımızın evleri, tarlaları, hayvanları ve yüz binlerce masum canlılar telef oldu. Vatandaşlarımız yangına müdahale ederken yaşamını yitirdi. Devletimiz ülkemizde yangınların başladığı ilk dakikalardan itibaren müdahalelerini sürdürüyor. Pazaryeri Belediyesi olarak yangın bölgelerinde acil ihtiyaç olarak söndürme işlemine katılan personelin ve vatandaşlarımızın içme suyu başta olmak üzere su, pil, fener ve kişisel ihtiyaç malzemelerini ilçe halkımızın destekleri ile temin ettik. Toplanan malzemeleri Belediyemize ait ve gönüllü araçlar ile Marmaris'e ulaştırdık. Allah ülkemize böyle acılı felaketler bir daha yaşatmasın" dedi. - BİLECİK