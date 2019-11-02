Başkan Tekin'in Lösemili Çocuklar Haftası mesajı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Tekin, yayımladığı mesajında, "Lösemili Çocuklar Haftası minicik bedenlerde olan kocaman yüreklerin sevgi ile kucaklaşacağı toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir haftadır. Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır buda umutları yeşerten bir olgudur. Mutluluk en önemli ilaçlardan birisidir, onları mutlu ederek ve onlara destek olarak bu hastalığı yenebileceklerini bilmeliyiz. Biliyoruz ki bu hastalıklarda en önemli tedavi moraldir. Bizlerde onların morallerini yükseltmek umutlarını yeşertmek için elimizden geleni yapmalıyız. Her şeyden önce bu bizim insani ve vicdani bir görevimizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın Lösemi ile mücadelelerinde yanlarındayız. Bu duygu ve düşüncelerle 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nın toplumumuzda farkındalık oluşturmasına vesile olmasını temenni eder kanserle mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK