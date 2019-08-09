Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin kickboks sporcularını ağırladı
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Başkan Tekin kickboks sporcularını ağırladı

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeyi temsil eden kickboks takımını ağırladı.

Başkan Tekin kickboks sporcularını ağırladı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeyi temsil eden kickboks takımını ağırladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen iller arası kickboks turnuvasında boy gösteren Pazaryeri spor kickboks takımını ağırladı. Başkan Tekin, Pazaryerispor Kickboks takımının Simav'da centilmence mücadele ettiklerini belirterek, "Kickboks takımı sporcularımız Simav Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü tarafından düzenlenen, Zafer Kupası Kick Boks turnuvasında 14 madalya kazanarak bizleri çok mutlu ettiler. Kendilerini başarılarından dolayı kutluyorum. Pazaryeri Belediyesi olarak her zaman sporcularımıza ve spor kulüplerimize desteğimiz sürecektir" dedi. - BİLECİK
Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:09 Kaynak: İHA
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