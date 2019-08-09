Başkan Tekin kickboks sporcularını ağırladı
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeyi temsil eden kickboks takımını ağırladı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:09 Kaynak: İHA
'in Pazaryeri
Belediye Başkanı Zekiye Tekin
, ilçeyi temsil eden kickboks takımını ağırladı. Kütahya
'nın Simav
ilçesinde düzenlenen iller arası kickboks turnuvasında boy gösteren Pazaryeri spor
kickboks takımını ağırladı. Başkan Tekin, Pazaryerispor Kickboks takımının Simav'da centilmence mücadele ettiklerini belirterek, "Kickboks takımı sporcularımız Simav Gençlik ve Spor
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İlçe Müdürü tarafından düzenlenen, Zafer Kupası Kick Boks turnuvasında 14 madalya kazanarak bizleri çok mutlu ettiler. Kendilerini başarılarından dolayı kutluyorum. Pazaryeri Belediyesi olarak her zaman sporcularımıza ve spor kulüplerimize desteğimiz sürecektir" dedi. - BİLECİK
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