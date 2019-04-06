Başkan Tekin Kickboks Takımı'nı Antalya'ya Uğurladı
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Spor Kickboks Takımı kafilesini Antalya'ya uğurladı.
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Spor Kickboks Takımı kafilesini Antalya'ya uğurladı.
Antalya'da da gerçekleşecek 4. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasında Bilecik'i Pazaryeri Spor Kickboks Takımı temsil edecek. Takıma başarılar dileyen Başkan Tekin, "Antalya'da yapılacak olan Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasında sporcularımız ilçemizi ve Bilecik'imizi en iyi şekilde temsil edeceklerine ben inanıyorum. Turnuva sonunda ilimize ve ilçemize madalyalar ile dönecekler" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:47 Kaynak: İHA
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