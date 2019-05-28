Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin köylülerin sorunlarını dinledi
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Başkan Tekin köylülerin sorunlarını dinledi

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye bağlı Sarıdayı köyünü ziyaret ederek halkın sorunlarını dinledi, ardından birlikte iftar açtı.

Başkan Tekin köylülerin sorunlarını dinledi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye bağlı Sarıdayı köyünü ziyaret ederek halkın sorunlarını dinledi, ardından birlikte iftar açtı.

Başkan Tekin ve beraberindeki belediye meclis üyeleri, köy halkı ile sohbet ederek sorunların çözümü konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Ziyaret sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Tekin, "Belediyecilik anlayışımız sadece ilçemizden ibaret değil. Köylerimizde yaşayan halkımız ilçemizin nüfusunun büyük bir kesimini oluşturmaktadır. Bizlere gelemeyen vatandaşların ziyaretine biz gidelim istedik, onlarla sohbet edelim dedik" ifadelerine yer verdi.

Başkan Tekin köy ziyareti sonrasında düzenlenen iftar programına da katıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:24 Kaynak: İHA
Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam
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