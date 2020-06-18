Başkan Tekin, "Laf değil, hizmet üretiyoruz" - Son Dakika

Alaplı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde başlatılan kaldırım yenileme ve yol kaplama çalışmaları kapsamında baskı beton uygulama çalışmalarına başlanıldı.



Alaplı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde baskı beton uygulama çalışmalarına başlanıldı. En son çalışmanın yaklaşık 20 yıl önce yapıldığı Cumhuriyet Caddesi'ndeki baskı beton çalışmalarına başlanıldığını ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; 'Trafiğe kapalı olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde baskı beton uygulaması ile yol kaplama çalışmalarına başladık. Çalışmalar tamamlandığında Cumhuriyet Caddesi bambaşka bir görünüme kavuşacak. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Birileri gibi sadece laf değil, hizmet üretiyoruz. Çalışmaları en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz' dedi. - ZONGULDAK