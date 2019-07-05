Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin muhtarlar ile buluştu
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Başkan Tekin muhtarlar ile buluştu

5 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede ve köylerde görevli muhtarlar ile kahvaltıda buluştu.

Başkan Tekin muhtarlar ile buluştu, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede ve köylerde görevli muhtarlar ile kahvaltıda buluştu.

Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen kahvaltıya, ilçe merkezinde ve köylerde görev yapan muhtarlar katıldı. Düzenlenen kahvaltıda konuşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin yaptığı açıklamada, "Bütün muhtarlarımız ile birlik beraberlik uyum içinde çalışmaktan mutluluk duyarım. Bugün ilçemizin ve köylerimizin muhtarları ile bir araya geldik kahvaltı yaptık. İlçemizdeki ve köylerimizdeki muhtarlarımızın sorunlarını dinledik. Muhtarlarımız ile birlikte gereken çalışmaları yapıp sorunları hep birlikte çözeceğiz. Bugün kahvaltı programımıza katılan muhtarlarımıza, encümenlerimize ve belediye personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:23 Kaynak: İHA
Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam
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