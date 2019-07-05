Başkan Tekin muhtarlar ile buluştu

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede ve köylerde görevli muhtarlar ile kahvaltıda buluştu.

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede ve köylerde görevli muhtarlar ile kahvaltıda buluştu.



Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen kahvaltıya, ilçe merkezinde ve köylerde görev yapan muhtarlar katıldı. Düzenlenen kahvaltıda konuşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin yaptığı açıklamada, "Bütün muhtarlarımız ile birlik beraberlik uyum içinde çalışmaktan mutluluk duyarım. Bugün ilçemizin ve köylerimizin muhtarları ile bir araya geldik kahvaltı yaptık. İlçemizdeki ve köylerimizdeki muhtarlarımızın sorunlarını dinledik. Muhtarlarımız ile birlikte gereken çalışmaları yapıp sorunları hep birlikte çözeceğiz. Bugün kahvaltı programımıza katılan muhtarlarımıza, encümenlerimize ve belediye personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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