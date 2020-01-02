Başkan Tekin, o sözünü yerine getirdi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Tekin, o sözünü yerine getirdi - Son Dakika

Başkan Tekin, o sözünü yerine getirdi

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, seçim vaatlerinden birisini daha gerçekleştirdi.

Başkan Tekin, o sözünü yerine getirdi, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, seçim vaatlerinden birisini daha gerçekleştirdi.


Başkan Tekin'in seçim vaatleri arasında yer alan, "Tarla yollarını iyileştirme çalışmalarına başlayacağız" sözünü de yerine getirdi. Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Tekin, "Pazaryeri Belediyesi olarak tarla yolu çalışmalarımızı hemen, hemen tamamlamış bulunmaktayız. Tarla yollarımızın ana hatlarını tamamladık. Mahalle muhtarlarımız ile yaptığımız toplantılar neticesinde, çiftçilerimizin istekleri doğrultusunda yapılması gereken tarla yollarımızı yerinde inceleyerek tespitini yaptık. İnşallah 2020 yılı bahar döneminde ara tahliye yollarında çalışmalarımız devam edecektir. Yeni Mahallede; Avşar, Kedi Deresi, Taş Altı, Esere, Otul, Beşikli Mahallesinde; Ilıca, Dönenli, Doğanlar Mahallesinde; Gerdirme, Kabalma, İkiz Kuyular, Çobandere, Yüzbaşı Mahallesinde; Sazak, İğdir Bayırı, Ada Bayırı, Çarşı Mahallesinde; Doğanlar, Karadiken, Karaçam, Karapınar, Akça Alan mevkilerinde toplamda 50 kilometre tarla yolu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese ilçe halkım adına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:43 Kaynak: İHA
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