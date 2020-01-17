Başkan Tekin, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu - Son Dakika

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Başkan Tekin, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu
6 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini sonlandıran öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:31 Kaynak: İHA
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini sonlandıran öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu.
Başkan Tekin, öğrencilerle karne heyecanını paylaşarak öğrencilere ikinci dönemde başarılar diledi. Tekin, "Bugün 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ilk dönemini sonlandıran öğrencilerimizin karne heyecanlarını paylaştık. Pazaryeri Belediyesi olarak ara tatil süresince öğrencilerimize hafta içi her gün saat 14.00'da Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde 'Çocuk Sineması Günleri' düzenledik. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi. - BİLECİK
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