Başkan Tekin, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Tekin, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu - Son Dakika

Başkan Tekin, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini sonlandıran öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu.

Başkan Tekin, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini sonlandıran öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu.


Başkan Tekin, öğrencilerle karne heyecanını paylaşarak öğrencilere ikinci dönemde başarılar diledi. Tekin, "Bugün 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ilk dönemini sonlandıran öğrencilerimizin karne heyecanlarını paylaştık. Pazaryeri Belediyesi olarak ara tatil süresince öğrencilerimize hafta içi her gün saat 14.00'da Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde 'Çocuk Sineması Günleri' düzenledik. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:31 Kaynak: İHA
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