Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin Pazaryeri Spor Futbol Okulunu ziyaret etti
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Başkan Tekin Pazaryeri Spor Futbol Okulunu ziyaret etti

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Spor Futbol Okulunu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Tekin Pazaryeri Spor Futbol Okulunu ziyaret etti, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Spor Futbol Okulunu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Tekin, Pazaryeri Spor Futbol Okulunun Ramazan ayı ve bayram dolayısıyla çalışmalarına bir aylık ara vermesinin ardından çalışmalara başlaması ile birlikte futbol okulunu ziyaret etti, Pazaryeri Spor teknik direktörü İsmail Öztürk'ten futbol okulunun çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, "Pazaryeri Belediyesi olarak sporun her branşında takımlara desteğimiz her zaman olacaktır. Futbol okulu öğrencilerinin çalışmalarını görüyoruz ki ileride hepsi birer başarılı yıldız futbolcu olacaktır. Pazaryeri Spor ve futbol okulumuzdaki bütün öğrencilerimize başarılar dilerim. Futbol okulumuzda 60 öğrencimiz var ve futbol okulumuza ve Pazaryeri Spor'a forma sponsoru olan, destekte bulunan İnegöllü iş adamı hemşehrimiz Hamit Nuri Gültekin'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Tekin'e ziyareti kapsamında İlçe Kaymakamı Oray Güven de eşlik etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:07 Kaynak: İHA
Zekiye Tekin, Bilecik, Pazaryeri, Futbol, Güncel
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