Başkan Tekin Pazaryerispor sporcuları ve yönetimi ile bir araya geldi

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryerispor yönetimi ve sporcuları ile bir araya gelerek yeni sezonda Pazaryerispor faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.



Başkan Tekin, gerçekleşen toplantıda, Pazaryerispor'lu futbolcuların ve takımın sorunlarını dinlerken, yaptığı açıklamada, "2019-2020 Futbol Sezonunda Pazaryerispor'a başarılar dilerim. Pazaryeri Belediyesi olarak her zaman sporun her branşına desteğimiz sürecektir. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda Pazaryerispor'umuzun eksiklerini tespit ettik. Önümüzdeki günlerde bu eksiklikler giderilerek takımımız 2019-2020 Futbol sezonuna hazır olacaktır. İlçemizi şimdiye kadar sporun her alanında centilmence temsil eden bütün sporcu arkadaşlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza, teknik direktörlerimize teşekkür ederim" ifadesinde bulunarak sporculara başarılar diledi. - BİLECİK