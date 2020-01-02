Başkan Tekin sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Tekin sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Başkan Tekin sokak hayvanlarını unutmadı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kar yağışının yoğun olduğu bu günlerde ilçede bulunan Bozcaarmut Göleti ve Küçük Elmalı Tabiat Parkı'nda bulunan sokak hayvanlarını unutmadı.

Başkan Tekin sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kar yağışının yoğun olduğu bu günlerde ilçede bulunan Bozcaarmut Göleti ve Küçük Elmalı Tabiat Parkı'nda bulunan sokak hayvanlarını unutmadı.


Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler meydana gelen bu yerlere gelen vatandaşların sokak hayvanlarına unutmamamalarını söyleyen Tekin, "İlçemiz genelinde kar yağışının başlaması ile beraber sokakta yaşayan hayvanlar için yiyecek bulmak biraz daha zorlaşıyor. Bozcaarmut Göleti ve Küçük Elmalı Tabiat Parkı'nda bulunan sevimli dostlarımızın her türlü yardım ve ihtiyaçlarını giderme konusunda ne hizmet gerekiyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Özellikle İlçe merkezinden uzak mesire alanlarımızda sokak hayvanlarına yönelik bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Elmalı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:36 Kaynak: İHA
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