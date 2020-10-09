Başkan Tekin ve Soydan'ın Ankara temasları - Son Dakika

Başkan Tekin ve Soydan'ın Ankara temasları

09.10.2020 13:19
Başkan Tekin ve Soydan'ın Ankara temasları, System.String[]

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Ankara'da bazı temaslarda bulundu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Ankara'da bazı temaslarda bulundu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ilk olarak, Tarım ve Orman Bakanlığına ziyaretinde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i makamında ziyaret etti. Karacabey'e Pazaryeri ilçesindeki projelerinden bahseden Başkan Tekin, yapılan görüşmenin Pazaryeri ilçesinin turizm açısından faydalı bir görüşme olduğunu aktardı.

İkili daha sonra Pazaryerili olan ve geçtiğimiz günlerde Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine atanan Mehmet Mut'u makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Başkan Tekin ve Başkan Soydan, Mut'la Pazaryeri ilçesi için hazırlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. İkili son olarak, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal'ı makamında ziyaret etti.

"Ankara'da Pazaryeri ilçemizin ileriye dönük turizm adına ve ilçemizin sorunları hakkında görüşmeler yaptık"

Ankara temaslarının çok güzel geçtiğini aktaran Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Bu gün AK Parti ilçe Başkanımız İsmail Soydan ile Ankara'da Pazaryeri ilçemizin ileriye dönük turizm adına ve ilçemizin sorunları hakkında görüşmeler yaptık. İlçemize yapılacak yatırımlar açısından çok verimli görüşme oldu. Bizleri misafir eden başta Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey'e hemşehrimiz Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Mut'a Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal'a ve ziyaretlerimiz kapsamında bizlere eşlik eden Hüsnü Arköse'ye Pazaryeri ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Başkan Tekin ve Soydan'ın Ankara temasları
Başkan Tekin ve Soydan'ın Ankara temasları
Başkan Tekin ve Soydan'ın Ankara temasları

Zekiye Tekin, Pazaryeri, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Tekin ve Soydan'ın Ankara temasları - Son Dakika

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