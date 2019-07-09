Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin, yüzme havuzu çalışmalarını inceledi
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Başkan Tekin, yüzme havuzu çalışmalarını inceledi

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçedeki yüzme havuzu çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Tekin, yüzme havuzu çalışmalarını inceledi, System.String[]
Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçedeki yüzme havuzu çalışmalarını yerinde inceledi.

Pazaryeri ilçesinde açılan yüzme havuzunda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Zekiye Tekin, "İlçemizde yine bir ilki yaşayacağız" dedi. Başkan Tekin, "Pazaryerili hanımlar da artık yüzme havuzunu kullanabilecekler, yüzme havuzumuzun tadilatı çalışmaları şu an devam ediyor. Duş yerleri ve giyinme odaları duvarları sıvandı mavi beyaz renklerle boyandı. Kafeterya kısmı yeniden tamirat yapılarak temiz görünüme kavuştu" ifadelerine yer verdi.

Yapılan çalışmalarda, fayans ve granit işleri yapıldığını, kapıların değiştiğini, lavaboların da tekrar yenilendiğini beyan eden Başkan Tekin, yüzme havuzunun etrafının çadır tente ile çevrilme işi tamamlandıktan sonra kadınlara ve erkeklere hizmete açılacağını belirtti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:31 Kaynak: İHA
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