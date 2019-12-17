Başkan Tepe: "Sanata ve sanatçıya katkılarımız devam edecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tepe: 'Sanata ve sanatçıya katkılarımız devam edecek' - Son Dakika

Başkan Tepe: "Sanata ve sanatçıya katkılarımız devam edecek"

6 saat önce

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, 'Kültür-Sanat' kurslarının süreceğini belirterek, "Güzel sanatların her dalını toplumla buluşturmak için sanata ve sanatçıya katkılarımız devam edecek" dedi.

Başkan Tepe:

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, 'Kültür-Sanat' kurslarının süreceğini belirterek, "Güzel sanatların her dalını toplumla buluşturmak için sanata ve sanatçıya katkılarımız devam edecek" dedi.


Seramik ve Çinicilik kursiyerleri, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'yi ziyaret etti. Makamında ziyaret ettikleri Başkan Tepe'ye destekleri münasebetiyle teşekkürlerini ileten Kurs Eğitmeni Fatma Çoban ve kursiyerler, çini sanatı hakkında bilgiler verdi. Sanata duyarlı olan Başkan Nebi Tepe'ye kursiyerlerin hazırladıkları çini süslemeli tabak hediye edildi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Muratlı Belediyesi'nin ortaklaşa tertiplediği 'Kültür-Sanat' kurslarının süreceğine dikkat çeken Belediye Başkanı Nebi Tepe ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Tepe konuşmasında, "Güzel sanatların her dalını toplumla buluşturmak için sanata ve sanatçıya katkılarımız devam edecek. Ben nazik ziyaret için teşekkür ediyor, kursiyerlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Muratlı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri ise, imkanlar ölçüsünde kurslar açmaya devam edeceklerini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Nebi Tepe, Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:19 Kaynak: İHA
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