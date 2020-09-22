Başkan Tepe üreticinin yanında - Son Dakika

İlçenin temel geçim kaynağı olan tarımsal üretimi desteklediklerini kaydeden Tepe, "Belediye olarak bu konuda önemli adımlar atmaya başladık" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta sonu Kümbet Mahallesinde eski muhtar Hasan Yanık'ı patates tarlasında ziyaret eden Başkan uğur Tepe, "İlçemizin temel geçim kaynaklarından biri tarımdır. İlçemize katma değer kazandıran tüm hemşerilerimizi kutluyoruz. Geçim kaynağı olmasının yanı sıra büyük emeklerle elde ettikleri ürünlerin hasadının bereketli olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Kümbet Muhtarı Gazi Ay ile birlikte mahallede hasat yapılan alanları inceleyen Başkan Uğur Tepe, "Belediye olarak bizde tarımsal üretime destek olmayı sürdürüyoruz. Bu anlamda oluşturduğumuz projelerle ilçemize ve belediyemize katkı sunmayı amaçladık. Belediye olarak bu konuda önemli adımlar atmaya başladık. Geçtiğimiz günlerde bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve 4 ilçe belediyesi ortak bir projeye dâhil olduk. İlçemizde bundan sonra üretimden gelen güçle daha güzel işler başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

Başkan Tepe ayrıca, İlçenin temel geçim kaynağının tarım olduğunu, tüm üreticileri desteklediklerini ifade ederek hemşerilerine bol kazançlar diledi.