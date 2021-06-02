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Başkan Tevfik Göksu: "İstanbul'da kentsel dönüşüme engel olan bir kurum var, o da İBB Başkanı ve CHP" - Son Dakika

Başkan Tevfik Göksu: "İstanbul'da kentsel dönüşüme engel olan bir kurum var, o da İBB Başkanı ve CHP"

02.06.2021 12:42
Başkan Tevfik Göksu:

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna yönelik eleştirilerini sürdürdü.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna yönelik eleştirilerini sürdürdü. İstanbul'un bekleyen deprem tehlikesine karşı İmamoğlu'nun hiçbir çalışma yapmadığını söyleyen Göksu, "'Kentsel Dönüşüm'e halkımız engel oldu' diyen İmamoğlu yine yalana sarıldı" dedi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna yönelik eleştirilerini sürdürdü.

İstanbul için en büyük tehlike olan deprem riski hakkında hala hiçbir şey yapılmadığını vurgulayan Göksu, "Deprem konusunda bırakın yeni bir yatırım yapmayı, AK Parti dönemindeki deprem bütçesini bile 6 kat küçülttüklerini daha önce ifade etmiştik. Sayın Başkan seçimden önce en çok deprem konusunda konuştuğu halde, bugün depreme hazırlık ya da kentsel dönüşüm konusu sorulduğunda hemen sorumluluğu başka kurumlara atıyor. Bir konuda bir beceri ortaya koyamayanlar, acziyetlerini saklamak için her zaman sorumluluklarını başkasına atar ve kendi dışındaki herkesi suçlarlar. Deprem konusunda bu mecliste kendi yaptığınız sunumda 224 ağır hasarlı bina var dediğiniz halde onlar için bile bir şey yapmadınız. En son Zeytinburnu ilçemizde yıkılan bir binanın ardından apar topar olay yerine gidip, sanki bu şehrin belediye başkanı değilmiş gibi açıklamalar yapmış ve sorumluluktan yine kaçmıştır. Sorumluluğu attığı kurumlar tutmayınca hızını alamayan başkan kameralar karşısında halkımızı suçlamıştır" diye konuştu.

"'Dönüşüme halk engel oldu' dediler"

Ekrem İmamoğlu'nun "Kentsel dönüşüme halkımız engel oldu" diyerek yeni bir yalana sarıldığını kaydeden Göksu, "İstanbul'da kentsel dönüşüm adına bir kazma vurdunuz da kim engel oldu? Tabii ki cevabı "hiç kimse" olacak. Çünkü ortada İBB tarafından ortaya konulan elle tutulur tek bir dönüşüm projesi yoktur ama İstanbul'da kentsel dönüşüme engel olan bir kurum var. Onu da söyleyeyim; bugünkü İBB Başkanı ve CHP" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Başkan Tevfik Göksu: İstanbul'da kentsel dönüşüme engel olan bir kurum var, o da İBB Başkanı ve CHP
Başkan Tevfik Göksu: İstanbul'da kentsel dönüşüme engel olan bir kurum var, o da İBB Başkanı ve CHP
Başkan Tevfik Göksu: İstanbul'da kentsel dönüşüme engel olan bir kurum var, o da İBB Başkanı ve CHP
Başkan Tevfik Göksu: İstanbul'da kentsel dönüşüme engel olan bir kurum var, o da İBB Başkanı ve CHP
Başkan Tevfik Göksu: İstanbul'da kentsel dönüşüme engel olan bir kurum var, o da İBB Başkanı ve CHP
Başkan Tevfik Göksu: İstanbul'da kentsel dönüşüme engel olan bir kurum var, o da İBB Başkanı ve CHP

istanbul büyükşehir belediyesi, geri dönüşüm, İstanbul, Göksu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Tevfik Göksu: 'İstanbul'da kentsel dönüşüme engel olan bir kurum var, o da İBB Başkanı ve CHP' - Son Dakika


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