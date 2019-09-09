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Başkan tevfik göksu işten çıkarılan işçileri ziyaret etti

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili M. Tevfik Göksu, işten çıkarıldıkları için İBB önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili M. Tevfik Göksu, işten çıkarıldıkları için İBB önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti. İşçilere seslenen Göksu, işten çıkarılmalar hakkında İBB Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulacağını bildirdi.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

Tevfik Göksu, 'Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni dönem çalışma gününün ilk günüydü. Sabah saat 10.00'da başlayan meclis toplantımızı siz de takip ettiniz. Mecliste ana gündem olarak sizin sorunlarınızı başta AK Parti Grup Başkan Vekili olarak kendi konuşmamda, daha sonra meclis üyesi arkadaşlarımız kendi konuşmalarında ve en sonunda da Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine aldırarak bir araştırma komisyonunun kurulmasına karar verdirildi. Bu araştırma komisyonu bu hafta görüşüldükten sonra resmi olarak kurulmuş olacak. Bu komisyon sizlerin bütün haklarınızla ilgili hem belediye bürokrasisinden, hem de mevcut atılmış olduğunuz yerden bilgileri almış olacak. Özellikle sizlerle ilgili oluşturulmuş olan işte banka memuruydu gibi negatif algılar araştırılmış olacak dedi.

'SİZE VERİLEN SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Seçimden önce işçilere verilen sözlerin takipçisi olacaklarını söyleyen Göksu, 'Sizin hak ve hukuklarınızın korunması için hem hukuki anlamda haklarınızın korunması, hem de insani anlamda haklarınızın korunması için AK Parti grubu olarak üzerimize düşen gayreti her zaman ve her zeminde göstermeye sizlerin huzurunda söz veriyoruz diye konuştu.

Başkan tevfik göksu işten çıkarılan işçileri ziyaret etti

AK Parti, Göksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:33 Kaynak: DHA
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