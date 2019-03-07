Başkan Tezcan'dan Regaib Kandili Mesajı

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Tezcan, mesajında, mübarek gün ve gecelerin İslam alemi için çok büyük önem taşıdığını belirtti.



Barış ve huzurun sağlanması için bu gecelerin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini aktaran Tezcan, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nin tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni etti.



Regaib gecesini idrak ederek bir kez daha üç aylara ulaşmanın sevincini yaşayacaklarını vurgulayan Tezcan, şunları kaydetti:



"Bu dönemlerde toplumumuzdaki şefkat, merhamet ve yardımlaşma duyguları en üst noktaya ulaşır. Barış ve huzurun sağlanabilmesi için bu günlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Recep, şaban ve ramazan aylarında insanların Allah'a yaklaşma gayretleriyle birlikte yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri de artar. Bu da toplumsal huzurun, birlik ve beraberliğin gelişmesine vesile olur. Regaip Kandili aynı zamanda Rabbimizin rahmet ve ihsanının bollaştığı bir gecedir. Bereket, feyiz ve rahmet kapılarının açık olduğu Regaib Kandili, tüm Müslümanlar için eşsiz bir fırsattır."



Tezcan, başta Altınordulu hemşehrileri olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

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