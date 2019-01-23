Başkan Tezcan, Firma Temsilcileriyle Buluştu

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Takım Elbiseyle Simit Satıyor! Bu Simitçiyi Gören Takdir Ediyor

Hakkari'de Yürüyüşe Çıkan Öğrenciler, Bölgede Benzeri Olmayan Bir Mağara Buldu

Türkiye'nin En Uzun 10. Mağarası Olan Gökgöl Mağarası, Ziyaretçilerin Akınına Uğruyor! Mağarada Nikah Kıyanlar Bile Var