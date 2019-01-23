Başkan Tezcan, Firma Temsilcileriyle Buluştu
1 saat önce
Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, ilçede faaliyet gösteren yapı denetim firma temsilcileriyle bir araya geldi.
Altınordu
Belediye Başkanı Celal Tezcan, ilçede faaliyet gösteren yapı denetim firma temsilcileriyle bir araya geldi.
Tezcan, Altınordu Belediyesi
Toplantı Salonunda, firma temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Burada konuşan Tezcan, yapı denetim mekanizmasının önemine işaret etti.
Projelerin uygulanabilirliği için yapı denetime büyük önem verildiğini belirten Tezcan, bu nedenle de söz konusu alanda faaliyet gösterenlerin yapı güvenilirliği açısından büyük bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.
Konuşmanın ardından sektörde yaşanan gelişmeleri aktaran katılımcılar, istek ve önerilerini de dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:35 Kaynak: AA
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