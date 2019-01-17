Son Dakika Haberleri: Başkan Toçoğlu: "Arifiye'de Gelişim ve Değişim Devam Edecek"

Başkan Toçoğlu: "Arifiye'de Gelişim ve Değişim Devam Edecek"

1 saat önce

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Toçoğlu:
Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Zeki Toçoğlu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Ali Başar ile bir araya geldi. AKOM'da gerçekleştirilen ziyarette Arifiye heyeti Başkan Toçoğlu'na Arifiye'de gerçekleştirdiği yatırımlar için teşekkürlerini iletti. Ziyarette konuşan Başkan Zeki Toçoğlu, "Arifiye son 10 yılda büyük bir gelişim ivmesi yakaladı. Bu süreçte ilçemize değer katacak pek çok projeyi birlikte hayata geçirdik. Son olarak ilçemizin yeni buluşma noktası Arifiye Park'ı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Nehirkent bölgesinde 6 mahalleyi birbirine bağlayan köprü çalışmasını tamamladık. Yine Hal Kompleksimizi kısa süre içerisinde noktalayacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte de Arifiye gelişmeye devam edecek" dedi.

31 Mart seçimlerinin önemine değinerek sözlerini sürdüren Başkan Toçoğlu, "Yerel seçimler için yeni bir yola çıktık. İnşallah Sakarya yine partimize en güçlü desteği sunacak oyunu hizmet ve istikrardan yana kullanacaktır. Her zaman olduğu gibi ilçe teşkilatlarımız ve belediyelerimiz ile uyumlu çalışmalarımızı sürdürerek seçim sürecini başarıyla tamamlayacağız. Bu vesileyle birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğum İlçe Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:18 Kaynak: İHA

İsmail Karakullukçu, Sakarya, Zeki Toçoğlu, Arifiye, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 17:00:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Toçoğlu: "Arifiye'de Gelişim ve Değişim Devam Edecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]