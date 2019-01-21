Başkan Toçoğlu: "Erenler Sakarya'nın Parlayan İlçesi Olacak"

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'ünü ağırladı.

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'ünü ağırladı.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ü ziyaret etti. İkili buluşmada ilçede gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirirken 10 yıllık süreçte yakalanan uyum ve birlikteliğin güzel sonuçlar oluşturduğu ifade edildi. Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Başkan Zeki Toçoğlu'na Erenler'e sunduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Sakarya'dan bir kez daha başarıyla ayrılacağını dile getirdi.



Erenler'in şehrin önemli adreslerinden biri olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, "10 yıllık süreçte ilçemizin gelişim ve değişimi için önemli çalışmalar gerçekleştirdik. İlçe belediyemizle yakaladığımız uyum neticesinde dev yatırımlar inşa ettik. Şehrin rüya projesi Sakaryapark'ı kullanıma sunduk. Ulaşımda Yavuz Selim Caddesi, Murat Soğancıoğlu ve Evliya Çelebi Bulvarı gibi duble yolları ilçemize kazandırdık. Erenler'in içmesuyu ve yağmursuyu altyapısını garanti altına alacak çalışmalara imza attık. TOPÇA'da Katlı Kavşak projemiz devam ediyor. Grup yollarımızı yeni yüzlerine kavuşturduk. İlçe belediyemizin çalışmalarıyla da Erenler gelecekte şehrimizin parlayan bir ilçesi olacak" dedi.



Yeni bir seçim sürecinde olduklarını dile getirerek sözlerini tamamlayan Başkan Toçoğlu, Sakarya'da AK Parti'nin sandıklardan yine başarıyla çıkacağını belirtti. Toçoğlu, "Sakarya her seçimde üzerine düşeni yapmış, partimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek sunmuştur. Şimdi ülkemizin, şehirlerimizin geleceği için önemli bir seçim arefesindeyiz. İnşallah başarılı sonuçların ardından hizmet ve yatırımlar kaldığı yerden devam edecektir" diye konuştu. - SAKARYA

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