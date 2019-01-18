Başkan Toçoğlu, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
, öğrencilerle bir araya geldi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SAÜ Vakfı Ecoteam öğrenci grubu ile bir araya geldi. AKOM' da gerçekleştirilen toplantıda Ecoteam ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrenci gurubu ve öğretmenleri yer aldı. Başkan Toçoğlu
, çevreci öğrencileri birer birer tebrik ederek sertifika ve çeşitli hediyeler takdim etti. Çevreci öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, "Siz çevreci öğrencilerle AKOM'da bir araya gelmek istedim. Bu içinde bulunduğumuz bina her türlü afet anında koordinasyonun sağlanması için inşa edildi. 1999 depreminde şehrimiz bu kontrol binasının eksikliğini derinden hissetti. Artık afet durumunda çok daha hızlı organize olabileceğimiz bir merkezimiz var. Bu binada kesintisiz su, elektrik ve iletişim imkanı bulunuyor" dedi.
"SEKAY ile doğayı koruyoruz"
Büyükşehir'in çevre yatırımlarından biri olan SEKAY hakkında bilgi veren Toçoğlu, "Öncelikle çevremizi ve doğamızı koruduğunuz için sizleri tebrik ediyor ve kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de doğayı koruma konusunda hassas davrandık. Siz gençlerimizin geleceği için kaynaklarımızı israf etmedik. Şehrimize bölgenin en büyük Katı Atık Entegre Tesisi olan SEKAY'ı inşa ediyoruz. SEKAY ile çöpten; enerji, gaz ve gübre elde edeceğiz. Susuz
bir hayat düşünemeyiz. Şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza en temiz ve bol şekilde çeşmelerinden suların ulaşması için altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. 'Sakarya'da Su Çeşmeden İçilir' dedik ve içmesuyu hatlarının yanında 10 içmesuyu arıtma tesisi inşa ettik. Yine doğal güzelliklerimizi koruma altına aldık. Sakarya Nehri'ne, Sapanca
Gölü'ne, Karadeniz
'e atık karışımını önledik. 3 atıksu arıtma tesisini hayata geçirdik. Çevreye duyarlı nesiller olarak sizlere en yaşanılabilir çevre için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA