Başkan Toçoğlu Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Korucuk Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Korucuk Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Donatım Park'ta karşılaştığı Korucuk Anaokulu öğrencilerine, SASKİ tarafından hazırlanan eğitim çantalarından hediye etti. Sürpriz karşında çok mutlu olan minikler ve öğretmenleri Başkan Toçoğlu'na teşekkürlerini ilettiler. Eğitim çalışmalarına ve öğrencilerle bir araya gelmeye büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Toçoğlu, "Hem Büyükşehir Belediyemiz hem de SASKİ aracılığıyla çeşitli yaş gruplarından öğrencilerimizle buluşuyoruz. 'Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk' projemizle çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi için çalışıyoruz. SASKİ bünyesinde ise suyun önemine ve tasarruflu kullanımına yönelik bilinci şehir geneline yaymak için 'Bilinçli Su Kullanımı Eğitimlerimiz' devam ediyor. Hazırladığımız eğitim çantalarımızda da öğrencilerimize hitap edecek hikayeler ve eğitim setleri bulunuyor. Gelecek nesillerimize katkıda bulunmaktan son derece mutluyuz. Bugüne kadar tüm çabamız yüksek binaların arasında değil, yeşille iç içe, ayakları toprağa basarak büyüyen nesiller içindi. Bu anlamda yatay mimari anlayışını şehrimizle özdeşleştirerek Türkiye genelinde önemli bir örnek haline geldik. Sakarya'nın yakaladığı tabiata duyarlı ve insan odaklı şehircilik anlayışının gelişmesi noktasında bu eğitimlerin önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Geleceğimize bırakacağımız en güzel hediye bu olacaktır" diye konuştu. - SAKARYA

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