Başkan Toçoğlu: "Şehit Yakınları ve Gazilerimizin Yanındayız"
1 saat önce
Şehit ve Gaziler Derneği'ni Başkanı Erol Demir Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.
Şehit ve Gaziler Derneği'ni Başkanı Erol Demir Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
'nu ziyaret etti.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Şehit ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir, Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak
ve üyeleriyle bir araya gelen Başkan Toçoğlu
, Büyükşehir Belediyesi olarak şehit yakınları ve gazilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak örnek bir çalışmaya imza attıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, "Şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduk. Derneklerimizle istişarelerde bulunduk ve sıklıkla bir araya geldik. Gazilerimizin, şehit yakınlarımızın daha iyi şartlarda bir araya gelebilecekleri yeni bir çalışmayı hayata geçirdik. İnşallah birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:02 Kaynak: İHA
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