Başkan Toçoğlu : "Şehrimiz Çiftçisi ve Üreticisinin Yanında Olduk"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Ziraat Odaları İl Kongresi'ne katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Ziraat Odaları İl Kongresi'ne katıldı.



Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen kongrede Başkan Toçoğlu'nun yanı sıra Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, SESOB Başkanı Hasan Alişan, SMMMO Başkanı Ertuğrul Kocacık, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, Tarım İl Müdürü Mehmet Erdemir, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, ilçe Ziraat Odası Başkanları, yönetimleri ve delegeler yer aldı. Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, günün anısına Başkan Toçoğlu'na plaket takdim etti.



"Çiftçilerimiz için çalışıyoruz"



Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, "Üyelerimizin hak ve faaliyetlerini korumak ve mesleki faaliyetlerini iyileştirme çabalarıyla diğer illere örnek olduk. Çiftçilerimizin sorunlarını gerekli makamlara ilettik. İlin tüm aktörleriyle düzenlenmiş toplantılara katılarak sorunlara çeşitli çözüm önerileri bulduk. Çiftçilerimizin en büyük sıkıntısı üretim arazilerinin parçalı olmasıydı. Bu kapsamda bakanlık desteği ile arazi toplulaştırma çalışmaları başladı. Ziraat Odası olarak Valiliğimiz, İl Müdürlüklerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve STK'lar ile uyum içerisinde hareket ettik. Sorunların çözümüyle ilgili görüşerek çiftçimizin yararına çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.



"Destekler sunduk"



Ziraat Odaları İl Kongresi'nin hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, "10 yıllık sürecin ardından 31 Mart itibariyle görevimi devredeceğim. 10 yılı Büyükşehir, 10 yılı da Serdivan olmak üzere 20 yıldır bu şehre hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Geride bıraktığımız süreçte imkanlarımız ölçüsünde Ziraat Odalarımıza destekler sunduk. Ülkemizin en verimli topraklarına sahip şehrimiz tarımının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Bu vesileyle kongrenin öncelikle çiftçilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

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