Son Dakika Haberleri: Başkan Toçoğlu: "Üniversitelerimiz Örnek Çalışmalara İmza Atacaktır"

Başkan Toçoğlu: "Üniversitelerimiz Örnek Çalışmalara İmza Atacaktır"

1 saat önce

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve yönetimini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ziyaret etti.

Başkan Toçoğlu:
SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve yönetimini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı ziyaret etti. İlk olarak SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, rektör yardımcıları ve genel sekreter ile buluşan Başkan Zeki Toçoğlu, daha sonra SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, rektör yardımcıları ve genel sekreter ile bir araya geldi. Toçoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerde üniversite ile ortak çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. SUBÜ ve SAÜ Rektörleri günün anısına Başkan Toçoğlu'na hediye takdim etti. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ziyarette yaptığı açıklamada, "Başkanımız Zeki Toçoğlu ile uzun yıllar beraber çalıştık. Kısa süre önce kurulan üniversitemize gösterdiği destek ve katkılardan çok mutlu olduk. SUBÜ ailesi olarak Başkan Toçoğlu'na başarılar diliyor, desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" derken; SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise; "10 yıllık süreçte Sakarya'ya hizmet sunan, üniversitemizin çalışmalarında her zaman destek gösteren Başkanımız Zeki Toçoğlu'na kurumum ve öğrencilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

31 Mart seçimlerinin ardından görevi devredecek olması sebebiyle SAÜ ve SUBÜ'yü ziyaret eden Başkan Toçoğlu, Rektörler Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'a başarılar diledi. Toçoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitelerimizle birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyduk. Hayata geçireceğimiz projelerde akademik camiamızla istişarelerde bulunduk. Hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak adına işbirliği içerisinde çalıştık. Hamdolsun işbirliğimiz işlerimizi kolaylaştırdı ve önümüzü açtı. Destekleriniz ve katkılarınız dolayısıyla hepinize şükranlarımı sunuyor, tüm öğrenci ve akademisyenlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Toçoğlu sözlerini devamında, "SAÜ, köklü geçişiyle Türkiye'deki pek çok üniversiteye örnek niteliktedir. Kısa süre önce kurulan SUBÜ'de yapacağı akademik ve bilimsel çalışmalarla ülkemizin örnek eğitim kurumları arasındaki yerini alacağına inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak da bu süreç içerisinde üniversitelerimizin her zaman yanında olduk. MYO'yu Yenikent'te modern bir konuma kavuşturduk. Öğrencilerimiz için pek çok kolaylık sağladık. İnşallah SAÜ ve SUBÜ yapacağı akademik çalışmalar, bilimsel faaliyetler ve eğitim anlayışıyla ülkemize örnek olmaya devam edecektir. Rabbim çalışmalarınızı başarılı kılsın" şeklinde konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:56 Kaynak: İHA

Sakarya, Fatih, Zeki Toçoğlu, Yaşam
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