Son Dakika Haberleri: Başkan Togar'a Coşkulu Karşılama

Başkan Togar'a Coşkulu Karşılama

1 saat önce

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından tekrar başkanlık koltuğuna oturan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.

Başkan Togar'a Coşkulu Karşılama, System.String[]
31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından tekrar başkanlık koltuğuna oturan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.

Belediye hizmet binası önünde toplanan personele seslenen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar yaptığımız hizmetler, hayata geçirdiğimiz projeler ve çalışmalarımız ile ilçemizin çehresini değiştirmeyi başararak herkesin gönlünde taht kuran bir belediye haline geldik. Tekkeköy Belediyesi ailesi olarak hep birlikte Tekkeköy'e çok büyük yatırımlar yaptık. Hizmetlerle dolu dolu geçen beş yılı başarılı bir şekilde geride bıraktık. Bu süreçte bizimle birlikte olan aile bilinciyle hareket eden tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Önümüzdeki süreçte daha çok çalışacağız"

Tekkeköy'de hizmetlerin katlanarak artacağına dikkat çeken Başkan Togar, "Önümüzdeki hizmet sürecinde beş yıl içerisinde yaptığımız çalışmaların beş katını yapmayı kendimize hedef koyduk. Vatandaşlarımız bizlere bu kutlu görevi tekrar layık gördü. Onları mahcup etmemek için daha çok çalışmamız daha çok hizmet üretmemiz gerekiyor. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmeli. Bizlere bu konuda çok büyük sorumluluklar düşüyor. Şimdi her zamankinden daha çok çalışmaya hazırız. Rabbim bizleri mahcup etmesin" diye konuştu.

Tekkeköy Belediyesi önünde personel tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Togar'a eşi Yasemin Togar ile AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar eşlik etti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:27 Kaynak: İHA

Hasan Togar, Tekkeköy, Güncel
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