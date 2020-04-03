Başkan Togar:

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, koran virüsü ile mücadelede sahadan ayrılamayarak vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.



Başkan Hasan Togar, korana virüsünün ilk çıktığı andan itibaren sahada mesai kavramı gözetmeksizin hizmet için çalışan belediye personeli ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.



Tekkeköy'ün dört bir yanında korona virüsü tedbirleri kapsamında farklı alanlarda çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Gözle görülmeyen hayati önem taşıyan bazı hizmetler ve o hizmetleri halkla buluşturan görünmez kahramanlar vardır. Bu anlamda başta sağlık çalışanlarımız geliyor. Öncelikle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde birde insanların sağlığı, güvenliği, ihtiyaçları ve hizmetleri için çalışan bireyler var. Bunlardan biride bu zor günlerde gece gündüz dur durak bilmeden çalışan belediye çalışanlarımız. Bu fotoğrafta yer alan ve geride çalışan mesai arkadaşlarımız bu günleri atlatmak için canla başla çalışıyorlar. Temizlik, dezenfekte, ilaçlama, antibakteriyel sabunlu suyla yıkama, sosyal yardımlar aralıksız yapılıyor. Her konuda vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız" dedi.



"Tüm personelimizle sizler ve sevdikleriniz için sokaklardayız"



Personelin kişisel ve toplumsal gerekli tedbirleri alarak hizmetleri devam ettirdiğine dikkat çeken Togar, şunları söyledi:



"Korona virüsü ile mesai kavramı gözetmeksizin 30 gündür durmaksızın mücadele eden cadde cadde, sokak sokak çalışmalar yürüten camilerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, tesislerde, meydanlarda, hizmet binalarında, ticarethanelerde, iş yerlerinde, toplu kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte işlemleri yapan, kaldırımları yolları mahalle mahalle tazyikli antibakteriyel sabunlu suyla yıkayan, çöp fıçılarını ve çöp konteynerlerini ilaçlayıp dezenfekte eden bir ay boyunca aynı işlemleri üç dört kez tekrarlayan vefakar cefakar personelimize ilçem ve şahsın adına teşekkür ediyorum. Bizler tüm personelimiz ile sizler ve sevdikleriniz için görevimizin başındayız. Sizlerde bizler ve sevdikleriniz için lütfen evde kalın." - SAMSUN