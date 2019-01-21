- Başkan Togar: " Samsun'un en başarılı AK Parti'li belediyesiyiz"

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Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu

Bedensel Engelli Vatandaşın Babaannesinden İlham Alarak Yaptığı Acılı Ayran Yok Satıyor

Ünlü Yatırımcı Bugüne Kadar Görülmemiş Bir Ekonomik Kriz Çıkacağını Söyledi ve Ekledi: Paramı Altına Yatıracağım