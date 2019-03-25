Son Dakika Haberleri: Başkan Togar: "Tekkeköy'ü Samsun'un Başkenti Yapacağız"

Başkan Togar: "Tekkeköy'ü Samsun'un Başkenti Yapacağız"

1 saat önce

- Başkan Togar: "Tekkeköy'ü Samsun'un başkenti yapacağız"SAMSUN - Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Hasan Togar, önümüzdeki 5 yılda 250 yataklı devlet hastanesi, yeni fakülte binaları, 3 bin kişilik üniversite öğrenci yurdu, kenevir tekstil fabrikasıyla geçmiş beş yılın...

- Başkan Togar: " TekkeköySamsun'un başkenti yapacağız"

SAMSUN - Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Hasan Togar, önümüzdeki 5 yılda 250 yataklı devlet hastanesi, yeni fakülte binaları, 3 bin kişilik üniversite öğrenci yurdu, kenevir tekstil fabrikasıyla geçmiş beş yılın 5 katı eserlerle vatandaşları buluşturacaklarına ve Tekkeköy'ü Samsun'un başkenti yapacaklarına söz verdiğini söyledi.
Başkan Togar, partisinin Kutlukent mitinginde yaptığı konuşmada, 40 yıldır Tekkeköy'de çile çektiklerini ve 40 yıl boyunca iki ailenin arasında kaldıklarını söyledi. Kendilerinden önce seyyar bir belediyenin olduğunu ifade eden Başkan Togar, "Bir aile seçimi kazandığında Tekkeköy'ün öbür ucuna taşınan belediye, diğer aile kazandığında Tekkeköy'ün diğer ucuna taşınan bir belediye. Bütün bunlar AK Parti ve bizlerle bitti. Tekkeköy huzurlu, mutlu, gelecekten umutlu bir ilçe oldu. 5 yıl çok çalışırken sizleri ihmal ettik. Başta ben olmak üzere çalışan arkadaşlarımızdan ihmal edenler, üzenler, kıranlar oldu. Eğer bizler bu hataları tekrarlayacak olursak, başta ben tekrarlarsam şehri yöneten AK Parti'nin hazirunu benimle ilgili görevini yerine getirsin. Ceketimden tutsun kenara oturtsun. Ama ben de bu Tekkeköy Belediyesi'nin maaşıyla bu millete efendilik yapan olursa onları ceketinden tutup kenara oturtacağıma söz veriyorum" dedi.
"Geçmiş beş yılın 5 katı eserleri sizlerle buluşturacağız"
Başkan Togar, önümüzdeki 5 yılda 250 yataklı devlet hastanesi, 16 bölümlü yeni fakülte binaları, 3 bin kişilik üniversite öğrenci yurdu, kenevir tekstil fabrikasıyla geçmiş beş yılın 5 katı eserlerle vatandaşları buluşturacaklarına ve Tekkeköy'ü Samsun'un başkenti yapacaklarına da söz verdiğini söyledi.
Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ise Tekkeköy'de son beş yılda yapılan hizmetleri iptal ettiklerinde Tekke'nin gittiğini, geriye sadece Köy'ün kaldığını aktardı.
Mitingde ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Fuat Köktaş da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyelerince mitinge gelen vatandaşlara karanfil verildi.
Mitinge, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Cumhur İttifakı Tekkeköy Meclis Üyesi Adayları ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:54 Kaynak: İHA

AK Parti, Samsun, Tekkeköy, Politika
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