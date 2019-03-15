Son Dakika Haberleri: Başkan Togar ve Milletvekili Köktaş Mahalleli ile Buluştu

Başkan Togar ve Milletvekili Köktaş Mahalleli ile Buluştu

46 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar ve AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyüklü Mahallesi'nde büyük bir coşkuyla kendilerini karşılayan vatandaşlara seslendi.

Başkan Togar ve Milletvekili Köktaş Mahalleli ile Buluştu, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar ve AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyüklü Mahallesi'nde büyük bir coşkuyla kendilerini karşılayan vatandaşlara seslendi.

Kendilerini bekleyen coşkulu kalabalığa seslenen Milletvekili Köktaş, kalplerinin, gönüllerinin, yollarının ve yolculuklarının bir olduğunu belirterek, "Ama diğer tarafa bakıyorum ve acı tabloyu siz dahil hep beraber görüyoruz. Biz 40 yıldır bu ülkenin polisini katleden, askerini şehit eden, öğretmenini doktorunu dağa kaçıran, hizmet yapan iş makineleri yıkan yakan parçalayan teröristlerin inlerine girdikçe, onların leşlerini serdikçe, onlara vurdukça ses CHP'den geliyor. Ses İsrail'den geliyor, Pensilvanya'dan geliyor. Ses Londra'dan geliyor. Ne oluyor size. Biz ülkemizi savunuyoruz. Biz beka mücadelesi veriyoruz. Sizlere ne oluyor. Ama dertleri şu, Türkiye ayağa kalkmasın, Türkiye büyümesin. Türkiye üretmesin. Türkiye güçlü olmasın ki kafasına vurup, elindekileri alalım dertleri var" dedi.

"Büyüklü her zamanki gibi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdi"

Başkan Togar ise Büyüklü Mahallesi'nin yine ismine yakışır şekilde davrandığını ifade ederek, "Yine muhteşem coşkulu bir kalabalık, yine içten samimi bir sürpriz. Büyüklü her zamanki gibi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdi. İsmi gibi büyük olan Büyüklü Mahallemiz sakinleri gecenin karanlığını aydınlattıkları gibi, varlıklarıyla soğuk havayı ve içlerimizi ısıttı. Milletvekilimiz Fuat Köktaş, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, İlçe Başkanımız Hayri Ağırlar, Milliyetçi Hareket Partisi Tekkeköy İlçe Başkanı Sevinç Vural, İl Başkan Yardımcımız Merve Özön ve teşkilatımız ile birlikte Büyüklü Mahallemiz sakinleriyle bir araya geldik. Bizleri misafirden herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:00 Kaynak: İHA

Fuat Köktaş, Tekkeköy, Samsun, Milletvekili, Politika
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