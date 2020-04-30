Başkan Tok:

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, " 1 Mayıs sosyal dayanışmanın geliştirilmesi için fırsat olmalı" dedi.



MHP İl Başkanı Tok mesajında, "Tüm gayretleriyle çalışarak, emek veren işçi ve memurlarımız başta olmak üzere tüm milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın, adından da ifade edildiği şekliyle toplumsal barışa, insanlar arasındaki iş birliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını diliyorum. Diğer yandan bizler, alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bugün işçinin ve emekçinin alın terinin kutsal olduğunu bir kez daha hatırladığımız çok özel günlerden birisidir. 1 Mayıs bayramının ruhuna ve manasına uygun biçimde geçmesini diler, bayramın barış içinde yaşanacak daha güzel günlere vesile olması temennisiyle işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ