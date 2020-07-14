Başkan Tok, "15 Temmuz'da tüm dünyaya millet olma dersi verdik" - Son Dakika

Başkan Tok, "15 Temmuz'da tüm dünyaya millet olma dersi verdik"

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenilen darbe girişiminin sadece iktidara değil, milli iradeye karşı yapıldığını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenilen darbe girişiminin sadece iktidara değil, milli iradeye karşı yapıldığını ifade etti.


MHP Kayseri İl Başkanı Tok, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz günü tüm dünyaya millet olma dersinin verildiğinin ve gerçek bir demokrasi zaferi olduğunu belirterek darbe teşebbüsünün sadece iktidara karşı değil, Milli İradeye karşı yapıldığını söyledi. 15 Temmuz kalkışmasının Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirten Başkan Tok: "Bu hain kalkışmanın sebebi; bütün Dünya'da zulme uğramış İslam dininin ve Müslümanların tek kalesi olan cennet vatan güzel ülkemiz, Türkiye'mizi bölmek ve parçalamaktır. 15 Temmuz gecesi düzenlenen hain darbe girişiminin geri püskürtülmesinde Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin eşsiz feraseti ve bu hain mihraklara karşı dik duruşu, Türk Milleti'ne umut kaynağı olmuştur. Bizim milletimiz engin erdemlere sahiptir. Bu erdemlerin en başında geleni ve en önemlilerinden biri de yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. Türk Milleti'nin bu yüksek karakterini, destanlarla dolu tarihimizde örneklerini her zaman görmüşüzdür ve ebediyete kadar da bu böyle devam edecektir. İşte bunların sonuncusu da, 15 Temmuz 2016'da tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz Demokrasi Zaferi'mizdir. Bütün dünya bilmelidir ki; Türk Milleti asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile bu hainlere teslim etmez ve yine bilmelidirler ki bu millet, demokrasiye göz diken kanlı ellerin asla hakimiyetine girmez. Aramızda ayrılıklar çıkarmak isteyen tüm güçler bilmelidirler ki, Türk Milleti büyük ve asil bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti; vatanıyla, milletiyle bölünmez bir bütündür. Milliyetçi Hareket Partisi de bunun teminatı olmaya devam edecektir. 15 Temmuz'da vatanımız için şehadete yürüyen Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler dilerim" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kayseri, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Tok, '15 Temmuz'da tüm dünyaya millet olma dersi verdik' - Son Dakika

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