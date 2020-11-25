Başkan Tok, doğumunun 103. yılında Alparslan Türkeş'i andı - Son Dakika

Başkan Tok, doğumunun 103. yılında Alparslan Türkeş'i andı

25.11.2020 12:51
Başkan Tok, doğumunun 103. yılında Alparslan Türkeş'i andı, System.String[]

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in 103. doğum yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in 103. doğum yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Tok, mesajında, Başbuğ Alparslan Türkeş'in sadece bir siyasetçi olmadığını büyük bir devlet adamı olduğunu, Türkeş'i anarken ve yad ederken onun Türk Milletine kazandırdıklarıyla anmanın ve yad etmenin yerinde olduğunu belirtti.

Türkeş'in tarihte örneklerine pek rastlanmayan müstesna şahsiyetlerden biri olduğunu aktaran Tok, "Karizmatik lider, bilge lider, tarihi şahsiyet gibi sıfatlar Türkeş'i anlatmakta kullanılan başlıca sıfatlar olarak Türk milleti tarafından benimsenmiş ve kabul görmüştür. Tarihi geleneğimiz açısından onu en iyi anlatan tanımlayan sıfat ise 'Başbuğ' olmuştur. Türkeş, Türk dünyasının Başbuğu unvanını sahip olduğu meziyetler ve yerine getirdiği hizmetler açısından bakıldığında en çok hak eden tarihi bir şahsiyettir." ifadelerini kullandı.

Fikirleriyle Türk milletinin yolunu aydınlatan Türkeş'i minnetle andıklarını belirten Tok, şunları kaydetti:

"Onun hayatı ile Türk milliyetçiliğinin yarını, yüzyılı aşkın dönemi tamamen özdeşleşmiş iç içe girmiştir. Bizlerin ülkücü Türk gençliğine tavsiyemiz, Başbuğ Alparslan Türkeş'i okumaları, geleceğe ışık tutan fikirlerini iyi anlamalarıdır. Başbuğum, Türk'ün bulunduğu her yerde fikirlerini, davanı gururla savunuyor ve yaşatıyoruz. Fikirlerin yolumuzu aydınlatmakta, milli duruşumuzu sizden aldığımız feyizle oluşturmaktayız. Başbuğum, bizler ülkücü Türk gençliği olarak Türk milliyetçiliğini zerre kadar taviz vermeden yaşatmaya ve Türk milliyetçilerine hizmet etmeye yeminliyiz. Doğumunun yıl dönümünde Türk'ün son Başbuğu Alparslan Türkeş'i saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

Alparslan Türkeş, Doğum, Türk, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Tok, doğumunun 103. yılında Alparslan Türkeş'i andı - Son Dakika


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