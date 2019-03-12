Başkan Tok: "Gençlere Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz"

Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, gençlere seslenerek, "Bizler sizlere güveniyoruz ve bu güvenle daha mutlu bir gençlik geçirmeniz için İlkadım'da sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, gençlere seslenerek, "Bizler sizlere güveniyoruz ve bu güvenle daha mutlu bir gençlik geçirmeniz için İlkadım'da sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.



İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Acem Tekkesi Sohbet ve Kültür Evinde AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Gençlik Buluşması" programında İlkadım Gençlik Kollarında kuruluşundan bugüne kadar başkanlık yapmış ve yönetimlerinde görev almış gençlik kolları üyeleri ile buluştu.



Gençler için yaptığı yatırımları anlatan Başkan Tok, gençlerden aldıkları enerjiyi hizmete dönüştürdüklerini söyledi. Yoğun dönemde gençlerle bir arada olmanın kendisine güç verdiğini ifade eden Başkan Tok, gençlerle beraber daha güçlü bir Türkiye'yi birlikte yaşatacaklarından şüphesinin olmadığını kaydetti.



"Birçok yatırıma hayat verdik"



Spordan eğitime her alanda gençlere yatırımı geleceğe yatırım olarak gördüğünü aktaran Başkan Tok, "5 yıllık dönem içerisinde gençlerimizi geleceğe sağlıklı ve daha donanımlı hazırlayabilmek için birçok yatırıma hayat verdik. Eğitim alanında İLKİM Eğitim Kurumlarımız bünyesinde üniversiteye hazırlık kurslarımız ile gençlerimize üniversite yarışında eşit imkanlar sağlıyoruz. Şu an 3 farklı yerde hizmet veren İLKİM Eğitim Kurumlarımızın sayısını 6'ya çıkaracağız. Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi olan İlkadım Gençlik Merkezimizde de kültür ve sanat etkinlikleri ile 5 binden fazla gencimize hizmet veriyoruz. Bunun dışında 12 halı saha ve spor kompleksini yine sizlerin hizmetinize sunduk. Bizler sizlere güveniyoruz ve bu güvenle daha mutlu bir gençlik geçirmeniz için İlkadım'da sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



"Gençlere en güzel hizmetler AK Parti döneminde hayat buldu"



Gençlerin ülkenin geleceğine yön verecek büyük bir güç olduğunu ifade eden AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise, "Bu akşam böyle sıcak bir ortamda siz gençlerle bir arada olmak bizlere güç verdi. AK Parti olarak gençlerle birlikte gençler için, kadınlarla birlikte kadınlar için siyaset yapıyoruz. Gençlere en güzel hizmetler AK Parti döneminde hayat buldu ve bundan sonra da gençlik yatırımlarımız devam edecek. Bu nedenle 31 Mart seçimleri siz gençlerimiz için de büyük bir öneme sahip. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı kazanırsa üzülecekler terör örgütleri ve onlarla iş birliği yapanlar olacaktır. Ama sevinen ümmet olacak. Bu seçim sürecinde sizlerde yorulmak nedir bilmeden kapı kapı gezeceksiniz, sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayacaksınız. Böyle özveriyle çalışacağınızı biliyorum ve size güveniyorum" şeklinde konuştu.



Buluşmaya ayrıca, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan ve AK Parti İlkadım Gençlik Kolları üyesi gençler katıldı. - SAMSUN

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