Başkan Tok: "Hemşehri Derneklerini Çok Önemsiyoruz"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, yerel yönetimler olarak hemşehri derneklerini ve vakıfları çok önemsediklerini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı ve AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok'a Cumhur İttifakı adaylığı için hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretler kapsamında İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adayı Tok, Eğitim-Bir-Sen Samsun İl Başkanı ve Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, Havzalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Yahya Bozkurt ve yönetimini, Hayrat Vakfı Samsun Temsilcisi Ali Hüsrev Yağız ve yönetimini ve İlkadım Belediyesi Meclis Üyelerini ağırladı. Ziyarette, vakıf, dernek ve sendikalarla iş birliğinin her zaman devam edeceğini vurgulandı.



"Belediye Başkanımız Erdoğan Tok bize her platformda destek oluyor"



Eğitim-Bir-Sen Samsun İl Başkanı ve Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, Havzalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Yahya Bozkurt ve Hayrat Vakfı Samsun Temsilcisi Ali Hüsrev Yağız ziyaret ettikleri İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u çok başarılı bir hizmet dönemi geçirdiğini belirterek, "Hizmetleri ve çalışmaları dolayısıyla kendisini tebrik ediyoruz. Dernek, vakıf ve sendika olarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz olarak birlikte şehrimize katkı sağlamak için çalışıyoruz. Sağ olsun Belediye Başkanımız Erdoğan Tok, bize her platformda destek oluyor" diye konuştu.



"Hemşehri derneklerini ve vakıflarımızı çok önemsiyoruz"



Başkan Tok ise hemşehri dernekleri, vakıf ve tüm sivil toplum kuruluşlarımızla diyaloğu ve bağı güçlü bir şekilde sürdüreceklerini vurguladı. Tok, "Sivil toplum kuruluşlarımız siyasi anlamda, sosyal anlamda, çevre anlamında, toplumsal anlamda hangi ağırlıkla çalışıyor olursa olsun bizlere yön verebilecek, şehrin ve ülkenin gelişmesi anlamında faydası olan kuruluşlarımızdır. Bu anlamda yerel yönetimler olarak, bizler de hemşehri derneklerini ve vakıflarımızı çok önemsiyoruz. İlçemizi birlik ve beraberlik içeresinde omuz omuza yönetmeye devam edeceğiz. Samsun, Türkiye'nin her yerinden göç alan, günden güne büyüyen, büyük bir şehrimiz. Biz de bu yüzden fiziki ve beşeri büyümeyi göz önünde bulundurarak hemşehri dernekleri ile sürekli iletişim içindeyiz. Hemşehri derneklerimizin bütün faaliyetleri yakından takip ediyor ve bütün etkinliklerinin içerisinde olmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne toplumumuzun her katmanını kucaklıyoruz. Biz hemşehri derneklerimizle kol kola yan yana ve can cana olmaktan çok mutluyuz. Hepimizin bu topluma karşı sorumluluğu var. Her zaman şahsım ve belediye olarak yardımcı olabileceğim bir konu varsa hemşehri derneklerinin hizmetindeyiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

