Başkan Tok: "Mega Projeleri İlkadım'a Kazandırdık"

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, parti ayrımı yapmadan tüm meclis üyeleriyle İlkadım için uyum içerisinde çalışarak birlikte mega projeleri ilçeye kazandırdıklarını söyledi. İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binasında gerçekleştirilen 2014-2019 dönemi son meclis toplantısında Başkan Tok, uyum içerisinde geçen 5 yıllık süreçte özveri ile çalışan meclis üyelerine teşekkür etti. 5 yıllık süreç içerisinde tüm meclis üyeleri ile İlkadım'ın menfaatleri için çalıştıklarını belirten Başkan Tok, parti ayrımı yapmadan tüm meclis üyeleriyle İlkadım için uyum içerisinde çalışarak birlikte mega projeleri ilçeye kazandırdıklarını söyledi."Hizmetlerle dolu dolu bir 5 yılı geride bıraktık"İlkadım Belediye Meclisi üyelerine tek tek teşekkür ederek teşekkür plaketi taktim eden Başkan Tok, 5 yıllık süreç içerisinde gerçekleştirilen proje ve hizmetleri anlattı. Özellikle uyum içerisinde geçen bir dönem olduğunun altını çizen Başkan Tok, "Hizmetlerle dolu dolu bir 5 yılı başarı ile geride bırakıyoruz. Her zaman İlkadım için en iyisini isteyen, zaman zaman daha doğru kararlar için tartıştığımız, iyi günleri birlikte paylaştığımız ve her zaman uyum içerisinde örnek bir meclisi yaşattığımız tüm üyelerimize yürekten teşekkür ederim. Bu 5 yıllık süreç içerisinde birlikte aldığımız kararlar ile Derebahçe Sosyal Tesislerimiz, Türkiye 'nin en büyük gençlik merkezi olan İlkadım Gençlik Merkezimiz, Cami ve Külliye Projemiz, Yeni Belediye Hizmet Binamız, Unkapanı Yaşam ve Kültür Merkezimiz, Koşu Yolu ve Yaşam Parkurumuz ve saymakla bitiremeyeceğimiz proje ve hizmetleri birlikte hayata geçirdik. Hepimiz aldığı kararlarla İlkadım'a altın çağını yaşatmanın gururu ile 5 yıllık sürecin son toplantısını gerçekleştiriyoruz. Ben hepinizden razıyım, sizlerin de benden razı olmanızı dileyerek hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.Başkan Tok'un ardından sıra ile söz alan İlkadım Belediyesi AK Parti Gurup Başkan Vekili Sabri Kolcu, MHP Gurup Başkan Vekili Bayram Erişgin, CHP Gurup Başkan Vekili Naci Altuncu ve İYİ Parti Gurup Başkan Vekili Recep Güleroğlu İlkadım Belediye Başkanı ve meclis üyelerine teşekkür ederek helallik istedi. Konuşmaların ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile 2014-2019 son meclis toplantısı son buldu.Akkoyunlu'dan Başkan Tok'a ziyaretBaşkan Tok, 1999-2004 yılları arası İlkadım Belediye Başkanlığı yapan Necmi Akkoyunlu'yu Yeni Belediye Hizmet Binasında ağırladı. İlkadım'a Başkan Tok tarafından kazandırılan yeni hizmet binasında bir araya gelen iki başkan samimi bir sohbet ortamında projeler hakkında konuştu. İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binasında Necmi Akkoyunlu'yu ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Tok, "Her zaman iletişimimizi kuvvetli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Necmi Akkoyunlu ağabeyimiz davetimizi kırmayarak bizimle olduğu için teşekkür ederim" diye konuştu.Akkoyunlu ise, "Bu görev genç ve dinamik kardeşim Erdoğan Tok 'a da yakışıyor. Güzel ve büyük projeleri hayata geçiren kardeşim Erdoğan Tok'u bu seçimlerde de başarıyı yakalayacağına inanıyorum. Allah yardımcısı olsun. Kendisine bu yorucu maratonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN