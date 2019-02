Başkan Tok: "Muhtarlarımız Bizim En Önemli Hizmet Ortaklarımızdan"

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, muhtarların kendilerinin en önemli hizmet ortaklarından birisi olduğunu söyledi.Başkan Tok, İlkadımlı muhtarları İlkadım Belediyesi Hizmet Binasında ağırladı. Cumhur İttifakı ile oluşan birlik ve beraberlik havasının hakim olduğu buluşmada Başkan Tok muhtarlara destekleri için teşekkür etti. İlkadım'ın her mahallesinde farklı bir yatırımın yükseldiğini belirten muhtarlar, "Merkeze en uzak mahallelere bile birçok yatırımı ve hizmeti getiren İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok 'a İlkadımlı vatandaşlarımız adına teşekkür ederiz. Hiçbir zaman vatandaşın talebini geri çevirmediğini biliyoruz. Biz de başkanımızdan aldığımız bu özgüvenle mahallelilerimizin taleplerini karşılama şansı bulduk. En uzak mahallelerimizde bile yollar, çocuk parkları, meydanlar ve daha birçok hizmet aksamadan sağlandı. Taleplerimizi iletmek için kapısını çalmaktan hiçbir zaman çekinmediğimiz bir belediye başkanımız var. Bu seçimlerde de en yüksek oyu alarak birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inancımız tam. 5 yıl boyunca desteklerini esirgemeyen Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanımıza destek sırası bizde" dedi."Birliktelik ve kardeşlik ruhu Cumhur İttifakı ile en güçlü zamanlarını yaşıyor"Muhtarları ağırlamaktan ve her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik duyguları içerisinde desteklerini almaktan gurur duyduğunu ifade eden Başkan Tok ise, "Cumhur İttifakı Adayı olarak İlkadım'a hizmet etmeye talip olduğum günden itibaren her kesimden destek görmek sevindirici. Ancak muhtarlarımızdan destek görmek çok önemli ve özel. Çünkü muhtarlarımız bizim en önemli hizmet ortaklarımızdan. Hemşehrilerimizin taleplerini doğrudan dinleyerek bizlere ileten muhtarlarımızla her zaman uyum içerisinde çalıştık. Sık sık gerçekleştirdiğimiz toplantılar ve buluşmalarla güçlü bir birliktelik kurduk. Bu birliktelik ve kardeşlik ruhu Cumhur İttifakı ile en güçlü zamanlarını yaşıyor. Böyle önemli bir süreçte bizlerin yanında olduklarını belirten muhtarlarımıza yürekten teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN