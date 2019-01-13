Son Dakika Haberleri: Başkan Tok: "Samsunluluk Ruhu ile Çalışıyoruz"

Başkan Tok: "Samsunluluk Ruhu ile Çalışıyoruz"

1 saat önce

Çarşambalılar Derneği tarafından gerçekleştirilen kongreye katılan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok; "Ortak paydamız Samsun için, Samsunluluk ruhu ile çalışıyoruz" dedi.

Başkan Tok:
Çarşambalılar Derneği tarafından gerçekleştirilen kongreye katılan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok; "Ortak paydamız Samsun için, Samsunluluk ruhu ile çalışıyoruz" dedi.

Hemşehri derneklerine verdiği öneme dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Çarşambalılar Derneği tarafından gerçekleştirilen kongreye katıldı. Çarşambalılar Derneği Başkanlığına Sadettin Sarıoğlu yeniden seçildi. Kongrede bir konuşma yapan Başkan Tok; "Hemşehri dernekleri farklı kültürlerin yaşatılmasına sağladığı katkının yanında birlikteliği güçlendirecek önemli kurumlardan biridir. Şehrimizde birlikte uyum içerisinde yaşadığımız tüm vatandaşlarımızla kültür ve geleneklerimizi bir birimize aktararak ortak paydamız olan Samsunluluk çerçevesi içerisinde buluşmalıyız. Bu görev tüm hemşehri derneklerinin asli görevi olmalıdır. Bu bilinç ile İlkadım Belediyesi olarak bizlerde hemşehri derneklerimizle her zaman iç içe olduk. Vatandaşlarımızın taleplerinin iletilmesinde ve ortak akıl ile yürüttüğümüz hizmetlerimizde hemşehri dernekleri en büyük paydaşlarımızdan oldu. Bundan sonraki süreçte de bu bağı güçlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz. Samsun birçok ilden göç alan bir şehir ve en yoğun nüfusun yaşadığı ilçe olan İlkadım İlçemiz de dolayısıyla yoğun göç almış bir ilçe. Hemşehrileri İlkadım'ın zenginliği olarak görüyoruz. Tam da bu noktada biz yöneticiler ve hemşeri derneklerinin en önemli sorumluluğu mikro milliyetçiliğe izin vermeden tüm vatandaşlarımızı Samsunlu olma bilinciyle donatarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Böylelikle mikro milliyetçiliğin yerine makro kardeşliği koyarak daha yaşanabilir bir şehri birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kongre sonrası yeniden dernek başkanlığına seçilen Sadettin Sarıoğlu katılımcılara ve dernek üyelerine teşekkür ederek yeni dönemde de azimle çalışacağını söyledi. Kongreye; AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 20. Dönem Samsun Milletvekili Cemal Alişan, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba Ticaret Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Çarşambalılar Derneği eski Başkanı Selçuk Dündar, işadamları, oda ve dernek temsilcileri ile dernek üyelerinin katıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:16 Kaynak: İHA

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