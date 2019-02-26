Başkan Tok'tan Doğalgaz Müjdesi

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Anadolu Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarının bu hafta içinde başlayacağının müjdesini verdi.

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Anadolu Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarının bu hafta içinde başlayacağının müjdesini verdi.



2013 yılından bu yana Bakanlar Kurulu kararı ile riskli bölge olarak belirlenen mahallelere doğalgaz hizmeti verilemiyordu. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı en büyük sıkıntı olarak devam eden doğalgaz sorunu Başkan Tok'un girişimleri ile çözüme kavuşuyor.



İlk kazı 3 gün sonra yapılıyor



SAMGAZ ile yapılan görüşmeler neticesinde doğal gaz altyapısı sağlanarak bölgede yaşayan vatandaşları doğal gaz ile buluşturacak çalışmalarda ilk kazı üç gün sonra yapılacak. İlkadım Belediyesi ve SAMGAZ ekiplerinin planlı ve koordineli çalışmaları ile yapılacak kazılarla Anadolu Mahallesi'nin tüm sokakları doğalgaza kavuşacak.



"Anadolu Mahallesi'nde doğalgaz sorunu biz çözdük"



Verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Tok, "Belediyemiz yetkisi dışında kanunlarla bazı mahallelerimizde doğalgaz ile ilgili mağduriyetler yaşanmaktaydı. Uzun bir çabadan sonra çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Girişimlerimiz, uzun uğraşlarımız, çabamız ve gayretlerimizle verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Anadolu mahallemizin doğalgaz sorununu çözdük. Bu hafta belediyemiz ve SAMGAZ ekipleri koordineli ve planlı bir şekilde doğalgaz kazı çalışmalarına birkaç gün içinde başlayacak. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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