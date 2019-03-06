Son Dakika Haberleri: Başkan Tok'tan Regaib Kandili Mesajı

Başkan Tok'tan Regaib Kandili Mesajı

2 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Tok'tan Regaib Kandili Mesajı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Tok mesajında şu ifadelere yer verdi, "Rahmeti, bereketi ve mağfireti ile Türk İslam alemini kuşatan, sevginin kardeşliğin birlik ve beraberliğin vücut bulmasına vesile olan üç aylarla beraber bu gece idrak edeceğimiz Regaib Kandili, Türk İslam alemi tarafından mübarek ve anlamlı bir gece oluşu sebebi ile her yıl olduğu gibi bu yılda coşku, sevinç ve hoşgörü içerisinde kutlanacaktır. Komşularımızın ve İslam aleminin içine düşmüş olduğu bunalımların, vahşetin, ızdırabın ve kötü günlerin bu gece vesilesi ile ortadan kalkması en önemli dileğimizdir. Yüce dinimizin her vecibesi bütün insanlığı kucaklamak onları Allah'ın yarattığı sebebi ile eşrefül mahlükat görmek ve Müslüman, Müslüman'ın kardeşi ölçüsünden hareket ederek sevginin ve muhabbetin kabul görmesini sağlamak herkesin başlıca görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Regaib Kandilini Tebrik ediyor, başta Kayseri halkımız olmak üzere Türk İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:05 Kaynak: İHA

MHP, Kayseri, Regaib Kandili, Güncel
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