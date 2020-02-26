Başkan Tok'tan Regaib Kandili Mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tok'tan Regaib Kandili Mesajı - Son Dakika

Başkan Tok'tan Regaib Kandili Mesajı

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Regaip kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tok'tan Regaib Kandili Mesajı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Regaip kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Tok mesajında, Regaip gecesinin üç aylar olarak zaman dilimlerinin başladığının habercisi olduğunu belirterek, Kur'an ve oruç ayı Ramazan'ın müjdesini getirdiğini ifade etti. Bu gecenin, kulun yalvarış ve yakarışlarını Allah'a sunacağı ve O'nun sonsuz merhametinden, affından ve iyiliğinden bol bol yararlanacağı gece olduğunu kaydeden Tok, "Ümit ederiz ki bu mübarek gece, tüm dünyada yaşanan bu sıkıntılı ve zor günlerden kurtulup, gelecek adına umutla, barışla, sevgiyle dolu günlerin vesilesi olur. Yapılacak dua ve ibadetlerle masum insanlara yapılan tüm zulümler son bulur. Tüm İslam aleminde barış ve huzur hüküm sürer. Bu vesile ile Regaip


Kandilinizi kutlar, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, bolluk, refah, barış ve güzellikler getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ederim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:28 Kaynak: İHA
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