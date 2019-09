Yeni Milasspor Kulübü'nün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı ve yönetim kurulu üye listesinin çıkmaması üzerine toplantıya katılan üyeler tarafından oluşturulan bir listede asil üye olarak yazılmasına ve Kulüp Başkanı olarak gösterilmesine tepki gösteren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Ben bu görevi kabul etmiyorum. Bir belediye başkanına emri vaki ile hatta tepkisi olduğunu bile bile bu şekilde görev verilmez" dedi. Kulübün geçmiş dönemlerinde yaşananları da eleştiren Başkan Tokat, "Bu kulüp yüzünden dilenci oldum" dedi.



Geçtiğimiz hafta Cuma günü gerçekleştirilen Yeni Milasspor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yeni yönetimi oluşturacak adayın ve listenin çıkmaması üzerine, toplantıya katılan üyeler tarafından bir liste yapılarak Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da asil üyelerin ilk sırasına yazılmış, kulüp başkanı olarak açıklanmıştı. Yaşananlar üzerine Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat açıklamalarda bulunarak, yaşanan sürece tepki gösterdi.



"Yöneticiler hep bizim verdiğimiz parayı harcamakla yükümlü oldu"



Daha önce genel kurula katılmayacağını ifade ettiğini belirten Başkan Tokat, "Bizim yokluğumuzda bizi oraya, tekrar listeye yazmışlar. Ben bu görevi kabul etmiyorum. Bir belediye başkanına emri vaki ile hatta tepkisi olduğunu bile bile bu şekilde görev verilmez. O genel kurula katılmayan bir tek belediye başkanı değil. Kentin ileri gelenleri iş adamları da yoktu. Ama herkes belediye başkanı üzerinden konuşuyor. Daha belediye başkanı olmadan önce bile ben bu kulübe elimden geldiğince destek veriyordum. 11 yıldan beri de bu kulübün ekonomik yükünü ben çekiyorum. Yöneticiler hep bizim verdiğimiz paraları harcamakla yükümlü oldu" dedi.



"Bu kulüp yüzünden dilenci oldum"



Her genel kurul öncesinde camiada yaşanan sıkıntılardan dolayı başarının elde edilemeyeceğini ifade ettiğini de söyleyen Başkan Tokat, "Ben her genel kurulda çıkıp bu camiadan bir şey olmayacağını, böyle bir sistemde başarı olmayacağını söyledim. Bunu söylerken de kulübe karşı her türlü yükümlülüğümü yerine getirdim. Kurumsal ve kişisel olarak maddi anlamda destek verdim. Maaşımı zarfın içine koydum götürdüm verdim. Bu kulüp yüzünden dilenci oldum. Benim dilendiğim paralarla bu kulüp var oldu. Bütün organizasyonların gelirlerinin de kulübe kalması için de çaba gösterdik" dedi.



Bunlar herkesi kulübe küstürdü"



Kulüplerin yönetimlerinin oluşmasında da emeği olduğunu fakat daha sonraki gelişmelerle hataların sürdürüldüğünü belirten Başkan Tokat, "Birçok arkadaş bizim getirdiğimiz yönetimleri yıkmak için uğraştı. Şimdi neredeyse onlar kulübü düşünen bizler düşünmeyen insanlar olduk. Bu kulübe en çok zarar verenler, sosyal medya üzerinden kulüpçülük yapanlardır. Bunlar herkesi kulübe küstürdü. Bu kulübü taşıyanları yüceltmeleri gerekirken küstürdüler. Bir yönetim getiriyoruz hemen yönetimle uğraşıyorlar. O başkanın karşısına başka başkan çıkarıyorlar, sonra onunla uğraşıyorlar. Bu kulübe başkanlık edecek 20 kişi var. Hocalık edecek yetenekli insanlar var. Ama bir kişi olacaktır. Geri kalanlar seçilmediği takdirde maça gelmiyor. Daha önce de söyledim yeni bir sayfa açalım güçlü bir yönetim oluşturalım. Ama herkes birbiriyle kavgalı, birbirinin ayağından çekiyor. Ben bu kulübün ekonomik yükünü çekmeye başladığımda daha belediye başkanı değildim. Ben kendi çabalarımla kulübü ligden çekilmeden kurtardım. Halen daha kulübün yanındayım. Ama çok laf edip, polemik oluşturanlar, sosyal medya üzerinden şov yapanlar bu kulübü bu hale getirdiler" diye konuştu.



Yakın dönem içerisinden kulüpte görev yapan isimlerin başında Hasan Özmen'in geldiğini dile getirerek açıklamalarını sürdüren Başkan Tokat, "O'nu yıkmak için ellerinden geleni yaptılar. Şimdi yalvarıyorlar 'gel' diye. Ahmet Karabıyık seçildiği genel kurulda da konuşma yaptım ve uyardım. Daha önce destek olduğumu söyledim ve artık benim de zorda olduğumu söyledim. Eğer bu camia büyükse sahiplenilmesi lazım" diye konuştu.



Kulüp yönetimine aday olanların genel kurul öncesindeki tavırlarını da eleştiren Başkan Tokat, "Aday olmak isteyenler bangır bangır bağırıyorlar. Bizim üzerimizden laf üretiyorlar. 11 yıl futbola destek oldum. 11 yıl unutuldu, 1 yıl voleybolda başarılı olduk bu bile sıkıntı oldu. Benim üzerimden prim yapmanın, tartışma yaratmanın, bana yüklenmek kime ne kazandırır, kulübe ne kazandırır. Ben katılmayacağımı söyledim. Ahmet Karabıyık'a da çok söyledik bırak diye. Oda bırakmayacağını söyledi. Hocalar futbolcular geldi, başkanım Ahmet Karabıyık'a söyleyin bıraksın. Ben de benim yetkim olmadığını genel kurulla seçildiğini söyledim. İmza toplayın dedim onu bile toplayamadılar. Ben tepkiliyim. Kırgınım. Genel kurulda bir belediye başkanına böyle saygısızlık yapılmaz, emri vaki yapılmaz. Ben bu görevi kabul etmiyorum. İmkanlar dahilinde yine kulübün yanında olurum. Ama bunu insanları kırarak, şevkini kırarak yapılmaz" ifadelerini kullandı.



Başkan Tokat, konuşmasını "Bu kulüpte bir sinerjiye ihtiyaç var. Sadece belediye başkanının verdiğiyle olmaz bu iş" diyerek sonlandırdı. - MUĞLA