Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Milas Belediyesi tarafından halka duyuru yapılarak afet bölgesine yardımda bulunmak isteyen vatandaşların yardımlarını belediyeye ulaştırabilecekleri belirtildi.



Yapılan duyuru kısa sürede karşılığını buldu. Milaslılar imkanları doğrultusunda oluşturdukları yardım kolileri ve paketlerini Milas Belediyesi'ne kendi imkanlarıyla ulaştırdı. Ulaşım konusunda güçlük çekenlere ise Milas Belediyesi ekipleri ulaştı.



Toplanılan malzemeler ve yapılan çalışma hakkında bilgi aktaran Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Elazığ ve Malatya depremleriyle hepimiz sarsıldık. Deprem gerçeğiyle yüzleştik. Depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. İnşallah daha fazla kayıp ve yaralanma yaşanmadan bu süreç atlatılır. Kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları halen devam ediyor. Deprem karşısındaki insanlarımızın dayanışması bizleri mutlu etti. İlçemizde de bu durum yaşandı. Muğla genelinde bir organizasyon yapıldı. Tüm yardımlar kısa süre içerisinde Muğla'ya teslim edilecek. Ben Milas halkına teşekkür ediyorum. İki gündür belediyemiz yardım yağmuruyla karşı karşıya. Bugün de devam ediyor. Akşam saatlerine kadar hepsi gitmiş olacak. Hafta sonu iki gün boyunca 350 koli yardım malzemesi toplanılmış durumda. Bugün ki toplanalacaklarla Labranda su dahil 500 koliyi geçmiş olacağız. Diğer ilçelerden gelenlerle Muğla'da bir araya getirilip, deprem bölgesine ulaştırılacak" dedi.



Kısa sürede toplanılan yardım malzemelerine katkıda bulunanlara teşekkür eden Başkan Tokat, "Duyarlılıklarından dolayı halkımıza teşekkür ediyorum. Akın akın yardımlarını ulaştırmaya çalışan vatandaşlarımız var. Özellikle bazı kalemlerde yoğunluk yaşanırken, bazı konularda eksiklikler gözümüze çarpıyor. Biz yurttaşlarımızın ısıtıcı, kuru gıda, çocuk giyim, erkek kadın iç çamaşırı, temizlik malzemesi gibi yardım kalemlerinde de daha da yoğunlaşmalarını bekliyoruz. Çünkü bunlarda eksiklikler daha fazla. Battaniye ve giyim eşyalarında yığılma var. Yardımın amacına ulaşması için eksik olanlarında tamamlanması için gayret göstermeliyiz. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah yardımlarımız en kısa süre içerisinde yerine ulaşacak. Yardım çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek" dedi.



Milas'ın deprem bölgesinde yer almasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Tokat, "Bizler de mümkün olduğunca deprem bölgesinde yaşadığımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Odalarımızla işbirliği içerisindeyiz. 9 Eylül Üniversitesi ve Jeoloji mühendislerimizle çalışmalar yapıyoruz. İmar planlarımızı yaparken, yapılarımızın denetiminde ruhsatlandırılmasında tamamen bu deprem gerçeğiyle yüzleşerek yürütmekteyiz. Milas'ta sit alanı çok, tarihi alanı geniş. Tarihi ve eski yapı kimliği ile daha önce yapılmış binalar konumu itibariyle ciddi sorun teşkil eden yapılar var. Kaymakamlığın organizasyonuyla da tehlikeli yapılara yönelik çalışmalarımız sürüyor. Belediye olarak yıktığımız binalar da var. Ama şunu net olarak söyleyebiliriz. Altına imza attığımız tüm inşaat ve binalarda önceliğimiz deprem gerçeğidir. Milas'ın önümüzdeki süreç içerisinde fay hatları, depremselliği ile ilgili, yeraltı sıcak su kaynakları ile ilgili bilimsel çalışmaları hem toplumla paylaşmak hem de yapılacak işlere yansıtma kararlığımızı sürdürüyoruz. Ama tarihi bir şehir olduğumuz için binalarla ilgili bir sorunumuzun olduğunu da kabul etmemiz lazım" dedi. - MUĞLA