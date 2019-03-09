Son Dakika Haberleri: Başkan Toksoy, Hastaneye Anlamlı Ziyaret

Başkan Toksoy, Hastaneye Anlamlı Ziyaret

2 saat önce

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yatılı hastaları ziyaret etti.

Başkan Toksoy, Hastaneye Anlamlı Ziyaret, System.String[]
Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yatılı hastaları ziyaret etti.

Başkan Göksal Toksoy, beraberindeki AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Serkant Aykul ile birlikte Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne geldi. Başkan Toksoy, servislerde yatan hastaları ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Toksoy, vatandaşların durumları ile ilgili hastane yönetiminden bilgi aldı. Toksoy, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasta ziyaretlerini fırsat buldukça yaptığını ifade eden Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, "Yoğun tempomuzdan fırsat buldukça hastanemizde tedavi gören hastalarımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunup acil şifalar diliyoruz. İhtiyaçlarını soruyoruz. Her anlamda yanlarında olduklarını söylüyor. Biz hemşehrilerimizle varız. Onların sağlıkları bizler için çok önemli hepsine acil şifalar diliyorum" dedi.

Bir süre hasta yakınlarıyla ile sohbet eden Başkan Toksoy ve beraberindekiler, daha sonra Sarıkamış Devlet Hastanesi'nden ayrıldı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:05 Kaynak: İHA

Göksal Toksoy, Devlet Hastanesi, Sarıkamış, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Çakır'ın Kayınpederi Abbas Karaağaç Vefat Etti Bacanağı Cezaevine Girince Baldızının Evinde Kalıp Küçük Kızını İstismar Etmiş

Prof. Selhan Endres'in Ölümü Oyuncu Hazal Kaya'yı Yasa Boğdu Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 13:09:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Toksoy, Hastaneye Anlamlı Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]